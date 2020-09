Verì in visita oggi all’Ospedale di Giulianova [FOTO]

Il Sindaco Costantini: “rassicurazioni sul potenziamento della struttura ospedaliera e spostamento del distretto sanitario in ambiente più dignitoso e sicuro”

GIULIANOVA – Questa mattina, nella sala convegni dell’Ospedale di Giulianova, l’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì ha incontrato il Direttore Generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, il Sindaco Jwan Costantini e i medici e sanitari della struttura giuliese.

“Un importante momento di confronto con l’Assessore regionale sul nostro ospedale – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ringraziamo il Direttore Generale Di Giosia, tutti i consiglieri regionali e comunali ed il personale medico e paramedico presenti all’incontro. L’Assessore Verì ci ha fornito ampie rassicurazioni sul potenziamento della nostra struttura ospedaliera e lo spostamento del distretto sanitario dalla sede dell’Ospizio Marino in un ambiente più dignitoso e consono per la sicurezza di utenti e personale, da individuare sempre al Lido. Siamo certi che l’emorragia che ha colpito l’ospedale in tutti questi anni sarà arginata da una nuova e proficua collaborazione tra Regione Abruzzo, Asl di Teramo e Comune di Giulianova”.