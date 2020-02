Vento forte nel teramano, decine di interventi per rimuovere alberi caduti

TERAMO – Decine di interventi per alberi caduti sulle provinciali in seguito al forte vento che si è alzato a metà mattinata e che è stato avvertito in maniera particolare nella fascia pedemontana a sud della provincia (in Val Fino fino a Isola del Gran Sasso) ma anche sulla Laga a Campli, Civitella, Crognaleto, Rocca Santa Maria, e in Val Vibrata a Sant’Omero e Sant’Egidio.

Oltre alle squadre dell’ente sono al lavoro tre ditte esterne per la rimozione dei detriti sulle strade, per ora non si segnalano danni a persone o cose.