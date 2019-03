Vasto, Salone dell’orientamento 2019: il bilancio

Si è svolta ieri la nona edizione di “Orientati, formati al futuro” per i ragazzi di Abruzzo e Molise

VASTO – Si è tenuto oggi presso la Discoteca RIO di Vasto l’evento promosso dalla BCC della Valle del Trigno e l’omonima Fondazione dedicato all’Orientamento post diploma. All’evento hanno partecipato 430 ragazzi provenienti delle classi quarte delle scuole superiori del territorio di competenza della BCC, la Valle del Trigno. La Discoteca è stata allestita per l’occasione in una area esposizione e una grande area per la Plenaria. L’area espositiva dedicata all’Orientamento Universitario e al Lavoro, ha visto la partecipazione di 25 espositori di cui alcuni tra i principali Atenei di tutta Italia (IULM, Bocconi, L’Aquila, Molise, Chieti-Pescara, Camerino, Macerata, Padova, Teramo, POLIARTE Università del Design, LUMSA , LIUC Università Cattaneo – NABA (Nuova Accademia Belle Arti), le principali Agenzie per il lavoro del territorio (Adecco, Manpower, Tempor, Quanta), il Centro per l’impiego, Lo Spotrello Europe Direct, lo Sportello Eures le Forze dell’Ordine (Polizia e Guardia Costiera).

Per i saluti istituzionali si sono succeduti il Direttore della BCC della Valle del Trigno, Gabriele Puglielli e il Videpresidente della Fondazione, prof. Nicola D’Alessandro.

Subito sulla questione giovani e futuro, Annalisa Michetti dello Sportello Europe Direct, che ha illustrato ai ragazzi le moltissime occasioni che ci sono in Italia grazie all’Unione Europea, spiegando alcuni dei progetti europei a cui i giovani possono accedere gratuitamente e che possono indirizzali verso una esperienza all’estero molto formativa sia dal punto di vista didattico, sia per apprendere le lingue straniere, ma anche esperienze molto valide dal punto di vista umano.

A seguire, il Tenente dei Carabinieri Luca D’Amborsio ha parlato ai ragazzi dei rischi del cyber bullismo e delle modalità per intraprendere la carriera in Polizia (prove psicoattitudinali, prove scritte, una grande selezione a Modena). Il Tenente ha anche sottolineato come ogni carriera sia fatta di sacrifico, impegno e dedizione e come nel lavoro dei Carabinieri ci siano pro e contro: da una parte il rischio della propria vita; dall’altra la soddisfazione di salvaguardare chi vuole vivere nel giusto e nella legalità.

In seguito, Marco Santarelli, esperto in analisi delle reti, Direttore Scientifico, già collaboratore di Margherita Hack, ha ribadito lo slogan che utilizza su Marcopolo tv con la trasmissione di successo “La Scienza In Valigia”: per i mestieri del futuro servono competenza, creatività, coraggio. Per Santarelli scienza e tecnologia devono incontrarsi sui terreni di ricerca e competenza, proponendo opportunità concrete nel campo di analisi, studio dei dati qualitativi e soluzioni hi-tech sempre più performanti.

A conclusione, l’intervento motivazionale dal titolo “La vocazione ti sfida” di Armando Floris, Coach professionista di grande esperienza, che ha focalizzato l’intervento sulla motivazione e gli obiettivi alla base dell’azione. Ritrovare la propria motivazione e agire per uno scopo portano di certo alla realizzazione della persona. Le motivazioni stanno principalmente nei valori e il recupero dei valori è alla base del successo personale e della comunità, questo il messaggio principale che ha voluto lasciare ai ragazzi il Coach Floris.

Ad Orientati 2019, un susseguirsi di interventi di spessore e tanti espositori presenti in sala hanno certamente fornito ai ragazzi del territorio molte nozioni utili per aiutarli nella difficile scelta post diploma alla quale saranno chiamati a breve.