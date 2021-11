Valle Castellana, finanziamento per miglioramento viario SP48

D’Angelo: “Ringraziamo la Regione e la Provincia di Teramo per la continua attenzione dimostrata verso il nostro comprensorio”

TERAMO – La Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo hanno appena comunicato all’Amministrazione comunale di Valle Castellana lo stanziamento di 2 milioni di euro per la sistemazione e il miglioramento viario della S.P. 48 Torricella – Valle Castellana – Pietralta. La somma, frutto di un finanziamento complessivo di 5,9 milioni di euro concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile su richiesta della Giunta Marsilio, verrà erogata dal Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo previa analoga formalizzazione da parte del Ministero di tutti gli atti prodromici alla partenza degli interventi.

“Si tratta di una splendida notizia per il nostro territorio ed un intervento a lungo atteso su di una arteria provinciale fondamentale per congiungere il nostro territorio al capoluogo – sottolinea il Sindaco di Valle Castellana Camillo D’Angelo – ringraziamo il Presidente Marco Marsilio, il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura per l’attenzione che continuano a dimostrare verso il nostro territorio e le sue problematiche. Auspichiamo che presto possano arrivare ulteriori fondi, da destinare ad altre strada provinciali e non del nostro comprensorio, messe a dura prova negli ultimi anni dal maltempo e dagli eventi sismici e calamitosi che si sono succeduti”.