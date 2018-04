Valerio Valle Ambasciatore del Gusto nel mondo

ATRI (TE) – Si è tenuta Giovedì 12 Aprile, a Roma, presso la sala conferenze di ROMEO CHEF&BAKERY, la riunione degli Ambasciatori Del Gusto, guidata dalla Chef Stellata Cristina Bowerman e il giornalista Paolo Marchi(ideatore di Identità Golose), dove sono state consegnate le targhe ai nuovi Ambasciatori e dove si è discusso dei nuovi progetti per valorizzare la cucina e i prodotti italiani in Italia e all’estero.

Valerio Valle , classe 1981, proprietario del Ristorante Pizzeria Valle – i calanchi- ad Atri (aperto da poco più di 4 mesi), della pizzeria in pala F.lli Valle a Roseto Degli Abruzzi, e della pizzeria d’ asporto Compagnia della pizza a Giulianova entrambe inserite tra le migliori pizzerie al taglio d’Italia secondo il Gambero Rosso, nonché docente pizzeria per la Confcommercio Pescara, è il primo pizzaiolo Abruzzese ad entrare tra gli Ambasciatori del Gusto, associazione fondata da i più grandi pizzaioli Italiani, come Gabriele Bonci, Renato Bosco, Enzo Coccia, ma soprattutto da Chef Stellati, come Carlo Cracco, Cristina Bowerman, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni ma anche da i più importanti critici gastronomici e giornalisti del food, la quale ha come scopo quello di raccogliere i migliori professionisti del settore e promuovere così la cucina italiana di qualità in tutto in mondo.

Ancora un grande riconoscimento per il pizzaiolo Abruzzese, che oggi potrà rappresentare ancora meglio la propria nazione, specialmente all’ estero dove è coinvolto in un grande progetto in Polonia per lo sviluppo di pizzerie italiane in tutto lo Stato.