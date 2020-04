Valerio Rosano ricorda il maestro Gaetano Pallozzi

“Le tue opere tracciano i lati più umani di questa vita terrena. Il tuo tema preferito è stato l’umanità nella sua molteplice sfaccettatura“

SULMONA – A pochi giorni dalla scomparsa dell’artista e fondatore del Circolo di arte e cultura “Il Quadrivio” di Sulmona, Gaetano Pallozzi, continuano ad arrivare messaggi di ricordo. L’ultimo ad arrivare è quello del giornalista Valerio Rosano, direttore ed editore del periodico della città e noto essere lo zio del premier Giuseppe Conte (Rosano è cugino della mamma del premier). Rosano era molto legato a Gaetano Pallozzi.

“Caro Gaetano, grazie per essere stato tra noi e per tutte quelle magnifiche opere d’arte che ci hai lasciato nelle tua lunga vita di Maestro d’arte”, scrive Valerio Rosano, “A 95 anni ci hai lasciato un indelebile ricordo. Le tue opere tracciano i lati più umani di questa vita terrena. Il tuo tema preferito è stato l’umanità nella sua molteplice sfaccettatura. Chi potrà mai dimenticare quei volti, incisi nelle tue opere, intrisi di tristezza per le vicende del mondo, un mondo pregno di egoismo e di scarsa umanità. Tu hai preso a cuore le tristi vicende umane e ce le hai trasmesse tramite il tuo prodigioso e immortale pennello.

Hai dato vita al Circolo d’arte e cultura “Il Quadrivio” e al Premio Sulmona, mostra internazionale d’arte contemporanea, nota in tutto il mondo. Sei stato un artista che ha saputo ben amministrare la giustizia nel tuo ambito e questo ti fa onore. Infatti anch’io, con la mia rivista La Città, anno XXXXVII come il tuo “Premio Sulmona” nel 2020, fui contattato da te, perché capisti che il mio lavoro, qui da noi, richiede sacrifici non indifferenti e mi dicesti che io ero un martire. E per ben quattro volte fui premiato tra i giornalisti e i critici d’arte italiani della mostra. E una volta addirittura il grande Vittorio Sgarbi mi consegnò il premio. E questo è accaduto perché tu sei sempre stato retto nei tuoi giudizi. Grazie Maestro Gaetano Pallozzi per la tua opera e per le tue grandi opere. Arrivederci nell’alto dei Cieli. Valerio Rosano”.