Valeria Marini e Amaurys Pèrez al “Babbo Natale Carabiniere in ospedale”

PESCARA – Tanti anni fa iniziava a Pescara, prima in Italia, l’avventura di “Babbo Natale Carabiniere in Ospedale” voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara Col. Antonio Carideo. Si prepara quindi una grande festa per il ventennale di questo importante appuntamento per i Bimbi in Ospedale.

Il Magico Babbo Natale Carabiniere porterà gioia nei Reparti di Chirurgia Pediatrica ed Oncologica, Pediatria e Onco-Ematologia Pediatrica.

Tanti doni ai Piccoli degenti, che aspettano con ansia di ricevere le sorprese dai magici “sacchi Natalizi”, pazientemente preparati dai Volontari Adricesta, che gli Amici Carabinieri di Pescara, hanno voluto raccogliere, con il sostegno della Lisciani Giochi, per regalarli ai bimbi ricoverati in Ospedale.

I Carabinieri, con un sottofondo di musica e canti Natalizi, Mascotte dei Cartoni della Gadoo Eventi e gli Amici dell’Adricesta, visiteranno i Reparti Pediatrici e, nel rispetto delle norme Anti Covid, indosseranno mascherine e rimarranno sull’uscio di ciascun Reparto, per consegnare i giochi.

Testimonial di eccezione per questo importante appuntamento solidale, saranno l’attrice e soubrette Valeria Marini ed Amaurys Pèrez, campione del mondo della Nazionale Italiana di Pallanuoto.

Il pluripremiato pianista M°Michele Di Toro suonerà per tutti i presenti, il soprano Angela Williams canterà accompagnata dal M° Silvio Feliciani, Presidente della Associazione Artisti Musicali A.DI.MUS, che donerà alla Adricesta, un pianoforte per il Progetto “Un Pianoforte in Corsia”, che la nostra Associazione intende promuovere nei Reparti Ospedalieri.

L’Adricesta promuoverà altresì una raccolta fondi, per l’acquisto di un Ecografo per la Sala Parto dell’Ospedale di Pescara, il più grande Centro nascita della Provincia e Regione ed è per questo che, molti Benefattori ed Carabinieri stessi, consegneranno un contributo, per festeggiare e rendere questa giornata dei Venti anni di Babbo Natale Carabiniere, ancora più bella.

Parteciperanno Dirigenti e Medici ASL Pescara, Istituzioni ed Enti, Benefattori e Volontari Adricesta.