“Vagabondaggi di un’anima” di Agnese Berardini all’Extra FLA

PESCARA – Nell’ambito della due giorni di eventi (dedicati alla cultura e alla sostenibilità ambientale) organizzati dalla Sezione del FLA dedicata alle case editrici e/o agli autori abruzzesi, domenica 23 aprile alle ore 19:00, a Pescara, presso la Sala Laboratorio del Museo delle Genti d’Abruzzo (Via delle Caserme, 24) si terrà la terza presentazione della silloge poetica di Agnese Berardini: “Vagabondaggi di un’anima”, targata Bertoni editore (casa editrice indipendente NOEAP, nata nel 2000 e con sede operativa in Umbria).

L’autrice, nata a Foggia, ma per metà di origini marsicane, risiede da alcuni anni in Abruzzo ed è docente di lettere classiche presso il Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara. Ha al suo attivo altre opere di narrativa e saggistica ancora inedite e ha esordito ad ottobre 2021 con la suddetta opera poetica, finalista del Premio Pomezia 2019 e presentata nel 2021 al Salone del Libro di Torino.

L’incontro sarà moderato dalla Prof.ssa Raffaella Lombardo, docente di lettere al liceo classico, dottore di ricerca in Filologia Greca e Latina ed autrice di alcune pubblicazioni su riviste specialistiche, anche in seguito alla partecipazione a convegni internazionali. Appassionata di filosofia e letteratura, nutre un interesse particolare per la poesia. Agnese Berardini dichiara: «Sono felice che la mia opera sia stata selezionata dal comitato organizzatore per la due giorni di eventi Extra FLA, perché avrò una splendida occasione di presentare ‒ a chi accoglierà l’invito ‒ il viaggio in versi di un’anima: tra voli, cadute e rinascite in cieli e terre sconosciute verso sempre nuovi traguardi, dove realtà e illusioni approdano in utopie di vette raggiungibili. L’invito è rivolto a tutte e tutti coloro che amano la poesia e che credono nella capacità creativa, emozionale e evocativa della parola poetica».