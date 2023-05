V° Concorso del Cinema Express, premiati i cortometraggi

GUARDIAGRELE – Con la cerimonia di premiazione del Cinema Express, premio del cortometraggio argentino e balcanico, ormai giunto alla V edizione al CiakCity Cinema di Guardiagrele (CH) si è chiusa la sesta edizione di Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi. Più di trecento studenti hanno partecipato e seguito laboratori con l’obiettivo di essere pronti ad attribuire i seguenti premi agli otto cortometraggi in concorso: Miglior Regia, Miglior Montaggio, Miglior Fotografia, Miglior Suono, Miglior Interprete, Miglior Soggetto. Oltre al contributo degli studenti, il Cinema Express si avvale di una giuria di esperti, che ha assegnato una “Menzione d’Onore” e il premio per “Miglior Film”.

Tra i componenti della giuria d’esperti in presenza: Elsa Amiel (Regista Francese), Laurent Petitgand (Compositore di musiche per Film), Vittoria Scognamiglio (Attrice Italo-Francese), Mathieu Touzè (Regista, coreografo e drammaturgo teatrale francese), sotto la guida della presidente di giuria Amahi Camilla Saraceni.

In collegamento invece: Eno Milkani (Regista e produttore albanese e direttore del Balkan Film & food festival), Michel Feller (Produttore Francese), Simona Banchi (Produttrice Italiana), Gema Juarez Allen (Regista e Produttrice argentina).

Tra gli Istituti scolastici che hanno votato: Istituto Comprensivo “Vittorio Bachelet” Orsogna, Istituto Comprensivo “N. Nicolini” Tollo, Liceo Scientifico “Alessandro Volta” Ortona, Liceo Scientifico “Nicola da Guardiagrele” Guardiagrele, Liceo Artistico “G. Palizzi” Lanciano, Istituto Comprensivo “Matilde Serao” Ortona.

La “Menzione D’onore” è stata attribuita a “Las Instrucciones Para Adela” delle registe Laura Huberman e Manuela Martinez poiché secondo il volere della Giuria: “Sottolineiamo la forza del soggetto. Il passaggio delle responsabilità attraverso tre generazioni di donne. Le due registe filmano con finezza, generosità e sensualità. La giuria ha molto amato questa sensualità filmata come uno strumento drammaturgico. Abbiamo molto amato il rapporto fra queste donne, il loro spazio, i loro bisogni, questo amore immenso impossibile da esprimere e a volte così doloroso da vivere. Un film nel cuore del movimento della vita. Questa menzione speciale è per incoraggiare le due registe ad affermare la loro particolarità. Una menzione speciale all’attrice Elvira Onetto, la nonna”.

Per il “Miglior Film”, dopo un lungo dibattito la giuria ha deciso di premiare il film “The Ordinary Eli” della regista Lavinija Sofronievska, con la seguente motivazione: “Sottolineiamo l’intelligenza con la quale la regista ci invita ad entrare nel mondo interiore di Eli. Fatto di piccole cose che le permettono di sopravvivere. Il potere dell’immaginazione, le barriere che gli altri ci mettono o che noi stessi mettiamo e che sogniamo di fare esplodere. Eli è un personaggio ordinario che ci assomiglia. A partire dal vuoto e dalla solitudine del personaggio la regista ci offre un film complesso, profondo, divertente e di una grande qualità estetica che seguiamo in quanto spettatori come pesci nell’acqua. Ordinary Eli è una premessa del cinema, il nostro è un premio che incoraggia la regista ad offrirci ancora la sua visione del mondo”.

Questi sono invece i premi assegnati dagli studenti: per Miglior regia / Miglior montaggio / Miglior interprete / Miglior soggetto è stato premiato “Tres deseos, una verdad” di Cecilia Petujno; per Miglior fotografia / miglior suono il premio a “Not tomorrow” di Amerissa Basta.

Cinema Express è un progetto realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito contestualmente a Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi e organizzato dall’associazione Insensi in collaborazione con Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 Plus, Balkan Film Food Festival e INCAA – Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales e il suo programma Gafas Violetas coordinato da Angeles Anchou, Lorena Damonte e Laura Justine Burgos, che si occupa di promuovere i film di donne, Maui Alena, programmatore di cinema e coordinatore della sezione audiovisiva della Biennale di Arte Giovane di Buenos Aires, ed infine con Fabiola Salim della FUC – Universidad del Cine di Buenos Aires. I laboratori si svolgono in collaborazione con ZaLab e Cranpi. Il progetto si svolge in collaborazione con Circuito Sale CiakCity, Cinema Zambra, Mon Voisin Production, Estudio Invisible & Jab d’Innovation Cultural de Buenos Aires, con il patrocinio dei comuni di: Guardiagrele, Orsogna, Crecchio, Arielli, Ortona e dell’ Ambasciata Argentina Italiana.