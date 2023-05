TERAMO – Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nel 2020/2021, torna la Campagna Nazionale Antiviolenza denominata “Una Rosa per Tutte”, organizzata dall’associazione AIDE Nettuno APS (associazione indipendente donne europee), che non a caso prende avvio simbolicamente in concomitanza della Festa della Mamma 2023.

Come ambasciatrice della campagna è stata scelta da una Giuria apposita nuovamente Monica Brandiferri, Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e Consigliera di Parità supplente della Regione Abruzzo.

“Uno degli obiettivi della Campagna “Una Rosa per Tutte” – afferma la Presidente di A.I.D.E. Nettuno Anna Silvia Angelini – è proprio di regalarci un momento per ascoltare quello che sentiamo dentro di noi e per immaginare quello che vogliamo realizzare e che desideriamo per la nostra vita. Vogliamo sensibilizzare le persone contro la violenza, coinvolgere tante associazioni fa la differenza perché ognuna di loro apporta una sua esperienza e valore alla nostra Campagna. Per l’edizione 2023/2024 sono previste tante novità e nuove collaborazioni con associazioni di tutto il territorio nazionale che illustreremo più avanti con una conferenza stampa e il primo convegno in programma. Il percorso sarà scandito come la prima edizione da convegni, eventi culturali, incontri nelle scuole, corsi di formazione con patrocini istituzionali. Abbiamo predisposto una Giuria apposita che, tenendo conto dei relativi curricula, ha scelto come ambasciatrice la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e Consigliera di Parità supplente della Regione Abruzzo Monica Brandiferri, da sempre impegnata per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione non solo nei confronti delle donne. Le associazioni che vogliono aderire al progetto possono scrivere: nettunoaide@gmail.com o angeliniannasilvia@gmail.com”.

“Sono davvero orgogliosa – afferma la Consigliera di Parità Monica Brandiferri – di poter dare ancora una volta il mio contributo per la promozione di una campagna così importante e di rilievo nazionale, che si pone l’obiettivo di dire NO ad ogni forma di violenza contro le donne. Ringrazio la Presidente di A.I.D.E. Nettuno Anna Silvia Angelini per la fiducia e la Giuria che ha ritenuto valido il mio curriculum e mi ha selezionato come ambasciatrice della Campagna Antiviolenza “Una Rosa per Tutte”, un ruolo che mi onoro di ricoprire con entusiasmo e passione, cercando di fornire un apporto concreto e proficuo per sconfiggere una piaga ignobile e vergognosa. Personalmente sono da sempre in prima linea per sostenere le vittime di violenza e ho portato avanti in questi anni importanti campagne di sensibilizzazione finalizzate a lanciare alle donne un messaggio assai significativo: non nascondete le violenze subite e non tenete dentro il dolore e le sofferenze provocate dagli uomini che alzano le mani: non bisogna mai dimenticare, infatti, che il silenzio può uccidere mentre denunciare può salvare”.