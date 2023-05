Il 21 maggio evento di beneficenza a supporto del reparto di oncologia di Teramo in occasione della giornata del malato oncologico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 21 maggio 2023 il cuore di Roseto degli Abruzzi torna in campo. Le guide del Borsacchio con ASL Teramo, Reparto Oncologia Teramo, WWF, IAAP, Associazione VIVA, Associazione Morena una farfalla per sempre e Lori a Colori organizzano una escursione sulla spiaggia della Riserva Borsacchio, che per l’occasione avrà il prestigioso titolo OASI WWF ,con apertura del parco della Villa Mazzarosa e buffet .

Il programma parte alle 9.00 dal Villaggio Lido D’Abruzzo con le registrazioni. Saranno presenti le associazioni che si occupano di malati oncologici a cui sarà possibile dare un contributo. Dopo una meravigliosa uscita in pianura sulla spiaggia della riserva, breve per renderla adatta a tutti, si visiterà il parco della villa storica Mazzarosa Devincenzi ed a seguire un buffet organizzato da chef professionisti che si sono messi a disposizione gratuitamente.

“Il 21 Maggio è la giornata del Malato Oncologico. Una problematica che colpisce e affligge molte famiglie. Spesso lo sconforto, la paura prendono il sopravvento. Ma a volte non si è da soli ad affrontare questa bestia. A volte si trovano volontari e medici disposti a dare tutto per aiutarli. Ora tocca a noi dare un aiuto, per quanto piccolo e simbolico, ma doveroso” riferisce in una nota Marco Borgatti di Guide del Borsacchio.