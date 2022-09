Una Boccata d’Arte: a Rocca San Giovanni la terza edizione

ROCCA SAN GIOVANNI – Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 sarà l’ultimo weekend per visitare l’intervento Tesori e Meraviglie dell’artista Victor Fotso Nyie realizzato nel borgo di Rocca San Giovanni (CH), in Abruzzo, per la terza edizione di Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea di Fondazione Elpis realizzato in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes Productions, che promuove annualmente installazioni, mostre e performance di 20 artisti in 20 borghi, uno per ogni regione, valorizzando l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Tesori e Meraviglie di Victor Fotso Nyie (1990, Douala, Camerun) è un intervento diffuso ispirato alla storia e all’identità del luogo, nato dopo un periodo di residenza ed esplorazione del territorio. Si compone di una serie di sculture e installazioni in ceramica che prendono ispirazione dal passato medievale del borgo e dal ritrovamento di un carapace sulle sue spiagge.

Scrive il curatore Andrea Croce: “L’intervento di Victor Fotso Nyie è diffuso in tutto il borgo di Rocca San Giovanni, si inserisce all’interno dell’architettura esistente, gli edifici storici, gli aspetti antropologici e il paesaggio marino sullo sfondo. The Ancestor visit è una scultura in ceramica realizzata sulla base di un’esperienza reale, ossia dalla scoperta di un carapace sulle spiagge di Rocca San Giovanni. L’immaginazione ha portato l’artista a ricostruire la vita marina di questo animale ancestrale prima del suo approdo finale sulla terra. Una metafora della storia dell’uomo. Ammirando ciò che resta della cinta muraria medievale costruita per volontà di Oderisio I, abate del Monastero di San Giovanni in Venere, centinaia di teste in ceramica dorata delle dimensioni di un palmo si affacciano dalle cavità delle mura interne dando vita a una coreografia di Costellazioni. Dal cielo alla terra queste sentinelle vegliano sul paese e i suoi abitanti. Come tirata da un arciere, Stella Cadente è una freccia che svettando nel cielo raggiunge la meta a cui era predestinata: un luogo protetto, riparato”.

Progetto corale e originale, nato nel 2020 in piena pandemia, Una Boccata d’Arte si configura come uno speciale itinerario culturale che invita il pubblico a scoprire ogni anno 20 nuovi borghi italiani, ricchi di tradizioni secolari e bellezze paesaggistiche. Grazie alla loro dimensione raccolta, i borghi diventano il luogo privilegiato per dar vita a un incontro autentico e ravvicinato con l’arte contemporanea, reso unico dal sorprendente dialogo che si genera fra territorio, opere d’arte, abitanti e visitatori.