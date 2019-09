Un calcio per tutti: sport, divertimento e vita a Pettorano sul Gizio

PETTORANO SU GIZIO – C’è ancora un po’ di tempo per i ragazzi della Valle Peligna e dintorni per divertirsi ancora un po’ all’aria aperta prima della riapertura della scuola. É in programma per il prossimo 07 Settembre una giornata dedicata al calcio dal titolo “Un calcio per tutti”!

Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito del progetto + sport + divertimento + vita”, portato avanti dalle associazioni Pavind Bike Team e la G.S. Volley 78 e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport.

L’attività sportiva del giorno sarà un triangolare di calcio a 11 per la Cat. Allievi che si terrà presso il Campo Sportivo di Pettorano sul Gizio (AQ). Il triangolare prevede gare da 35’.

Come per tutti i precedenti eventi rientranti nell’ambito del progetto + sport + divertimento + vita, anche questa occasione nasce dalla collaborazione con altre associazioni, in particolare la ASD Olympia Cedas Sulmona, la SPD Amiternina Scoppito e una rappresentanza di ragazzi di una Casa Famiglia.

Le attività avranno inizio presso il Campo Sportivo di Pettorano per le ore 15:30. Al termine verrà offerto un piccolo rinfresco. Per info contattare: Antonio 3283213594