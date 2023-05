“Un altro Sguardo – L’Inclusione nell’Ipovisione” convegno a Pescara

PESCARA – Si svolgerà domani, lunedì 8 maggio, alle ore 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’, il Convegno ‘Un altro Sguardo – L’Inclusione nell’Ipovisione’, promosso dal Dipartimento Ottica con l’Unità Operativa Complessa Oculistica di Pescara – Centro di Ipovisione.

“La giornata sarà utile per approfondire il tema dell’inclusione degli studenti portatori di una disabilità visiva – ha spiegato la dirigente Maria Antonella Ascani -, ovvero tutti i ragazzi che hanno disabilità visive e cognitive e che trovano una costante difficoltà nello svolgimento delle attività scolastiche. Per la prima volta in assoluto Istituzioni, Scuola, Asl e associazioni si troveranno a confronto per creare comunicazione tra i vari soggetti e realizzare una rete utile a garantire l’integrazione in un efficace percorso didattico. E lunedì saranno presenti all’evento i professionisti dei diversi comparti che quotidianamente si impegnano per favorire l’integrazione e l’inclusione di chi ha tali difficoltà.

La giornata, con inizio alle ore 10, prevede i saluti della dirigente Ascani, quindi gli interventi di Vania Orlando docente di sostegno su ‘Inclusione e CTS’; Marianna Melchiorre psicologa e psicoterapeuta su ‘Accettazione della patologia e inclusione’; l’assessore alle Pari Opportunità Nicoletta Di Nisio; il dottor Michele Marullo primario della UOCO Asl di Pescara su ‘L’importanza della vista, presentazione del Centro Ipovisione’; Camilla Servadio Ortottista su ‘Attività e Servizi del C.I. Asl di Pescara’; Gabriele Colantonio Consigliere nazionale I.RI.FOR . – Unione Italiana Ciechi sezione di Pescara – Testimonial Italo Di Giovine Atleta di Tarball; Esempi e testimonianze di due genitori, Alberto Iacone e Lorenza Pistilli; chiuderanno l’ortottista Camilla Servadio e l’ottico Lorenzo Servadio su ‘Ausili in Ipovisione’”.