“Un albero in più” arricchisce di nuove essenze il parco “Cerasari”

La piantumazione, sabato 25 marzo. Possibile acquistare un esemplare, magari regalandolo per un compleanno, un matrimonio o una ricorrenza

GIULIANOVA – Dopo il grande successo della precedente esperienza nel parco dell’Annunziata, l’ associazione “Un albero in più” scende di nuovo in campo per l’incremento del patrimonio arboreo cittadino. Ad essere interessato, stavolta, sarà il parco Cerasari, di via del Campetto. Sabato 25 marzo, saranno infatti posizionati tanti nuovi alberi, ma non sarà una piantumazione “ordinaria”. Dietro, infatti, c’è l’entusiasmo di un’ associazione e del suo presidente, Nicola Di Battista, forti di un obiettivo importante: potenziare concretamente la dotazione “verde” di Giulianova ed insieme promuovere una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente, urbano ed universale.

Quale regalo è più originale di un albero? L’iniziativa del 25 marzo, patrocinata dal Comune di Giulianova, permette di sorprendere un familiare o un amico, o di festeggiare una ricorrenza, donando una nuova essenza, che l’ associazione “Un albero in più” si impegna a rendere identificabile e a curare nei primi anni di vita. Un regalo per uno, che sarà un regalo per tutti.

Informazioni al 328 9588418. E-mail: info@unalberoinpiu.it