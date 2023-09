Ultima amichevole del Roseto Basket 20.20 contro il Pescara

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ultimo test precampionato in vista per il Roseto Basket 20.20, che domani, sabato 23 settembre, ospita il Pescara Basket al PalaMaggetti. Archiviato il torneo di Senigallia e annullata l’amichevole contro Porto Sant’Elpidio, la Braderm viene da una settimana intensa, in cui ha potuto lavorare a pieno ritmo. Ultimo avversario il Pescara Basket, che ritroveremo anche nel corso della prima fase della stagione.

La formazione allenata quest’anno da coach Cinquegrana disputava nella scorsa annata la Serie B ed ha optato per la linea verde, anche in virtù dell’accordo con l’Unibasket Lanciano che ha portato a Pescara tanti giovani che l’anno scorso disputavano la Serie C Gold. Ad alzare il tasso di esperienza ci pensano Andrea Capitanelli e il serbo prodotto del Partizan Belgrado Dusan Ranitovic.

Si tireranno dunque le somme di quanto fatto fin ora, in vista dell’inizio del campionato, in programma sabato prossimo. La palla a due verrà alzata alle ore 16:30 al PalaMaggetti.