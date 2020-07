Ufficiale, Roseto Summer League rinviata a giugno 2021

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nonostante fino all’ultimo momento utile, in attesa di notizie positive che purtroppo non sono arrivate dagli enti governativi e sanitari, si è sperato di poter organizzare anche in quest’estate la Roseto Summer League, l’associazione Blue Basket Roseto comunica che la manifestazione è stata annullata e rinviata a Giugno del prossimo anno.

Lo staff dell’associazione Blue Basket Roseto, guidato dal presidente Romano Chiappini e da Massimo Chiappini, Attilio e Marco Verrigni, nel caso in cui la Fip dovesse concedere le autorizzazioni necessarie nel corso dell’estate, previo parere positivo di Governo e Ministero della Salute, si riserva di organizzare altre manifestazioni inerenti alla pallacanestro che saranno puntualmente comunicate a tutti gli organi di informazione ed agli addetti ai lavori.