TURISMI ACCESSIBILI riceve l’alto patrocinio del Parlamento europeo

Si può partecipare e farsi votare gratuitamente alla III edizione del premio targato Diritti Diretti. Scadenza iscrizioni e votazioni: Sabato 5 maggio 2018

ABRUZZO – Data la chiara dimensione europea del premio ‘TURISMI ACCESSIBILI – Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere’, il Parlamento europeo ha concesso il suo alto patrocinio per la cerimonia di premiazione dell’iniziativa organizzata dalla onlus Diritti Diretti (www.dirittidiretti.it) che, dal 2008, progetta, insegna e comunica il turismo accessibile.

La comunicazione ufficiale è stata inviata a Simona Petaccia (Giornalista e Presidente Diritti Diretti) attraverso una lettera firmata dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nella quale, tra l’altro, si legge:

«Tengo innanzitutto a farle sapere quanto apprezzo le iniziative come la sua, che permettono di dimostrare i vantaggi che il turismo accessibile offre. Il suo progetto si propone dal 2008 l’obiettivo di mostrare a dirigenti pubblici e privati come l’accessibilità e la comunicazione possano produrre vantaggi non solo per chi dall’estero visita il nostro Paese, ma anche per gli stessi cittadini italiani».

Si aggiunge così un altro importante partner istituzionale agli altri enti che patrocinano la terza edizione del premio targato Diritti Diretti: Commissione europea – Rappresentanza in Italia e Regione Abruzzo.

Il concorso desidera mostrare al pubblico (imprenditori del turismo, cittadini, turisti, media e amministratori pubblici) come la progettazione inclusiva non sia un’operazione costosa e come possa far aumentare il numero di visitatori favorendo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale.

RICONOSCIMENTI:

1. Premio del pubblico – L’opera più votata riceve euro 1.000,00 (Mille), offerti dalla onlus Diritti Diretti;

2. Premio degli esperti – L’opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa.

COME PARTECIPARE:

Il concorso è a partecipazione gratuita e la scadenza per iscrizioni / votazioni è fissata per sabato 5 maggio 2018.

Sito web: www.turismipertutti.it.

PARTNER ISTITUZIONALI

* Parlamento europeo

* Commissione europea – Rappresentanza in Italia.

* Regione Abruzzo.

MEDIA PARTNER

– Disabili.com.