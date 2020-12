TSTalk – Dialoghi sul Terzo Settore: primo appuntamento del CSV Abruzzo

Mercoledì 9 dicembre incontro in diretta su Facebook dedicato all’Ordinanza 71 della Regione Abruzzo su attività e servizi socio assistenziali

REGIONE – Le misure attuate per il contenimento del contagio da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno avuto grande impatto sui servizi erogati dalle associazioni di volontariato, in particolare per le attività legate all’ambito socio-sanitario.

Attraverso un’apposita Ordinanza (n. 71 dell’8 giugno 2020) la Regione Abruzzo ha disposto le modalità di ripresa delle attività e dei servizi socio assistenziali. Per approfondire le principali implicazioni e le ricadute pratiche del provvedimento, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo promuove un incontro per mercoledì 9 dicembre alle ore 18:00, in diretta sulla propria Pagina Facebook. Interverranno Raimondo Pascale, Dirigente Servizio Programmazione sociale e Tutela Sociale – Famiglia della Regione Abruzzo e Tiziana Arista, esperta di politiche pubbliche per lo sviluppo.

L’iniziativa si rivolge a tutte le realtà del Terzo Settore che si occupano di socio assistenza, in particolare agli ETS che gestiscono attività e servizi erogati dietro autorizzazione, in convenzione o in appalto dagli Ambiti Distrettuali Sociali. Sono realtà che si occupano nello specifico di disabili, anziani, bambini e adolescenti, persone a rischio di esclusione sociale e povertà e che rendono disponibili un ampio numero di servizi, come centri diurni, trasporto, assistenza domiciliare, attività ludico-ricreative per minori e adolescenti.

Con il DPCM del 26 aprile 2020 è stata demandata alle Regioni la regolamentazione sulle misure di sicurezza: la Regione Abruzzo è intervenuta con l’Ordinanza n.71 dell’8 giugno 2020 per disciplinare la ripresa, nella Fase 2 relativa all’emergenza da Covid-19, delle attività e dei servizi socio assistenziali, comprendendo i vari settori che operano sul territorio regionale nell’ambito dei servizi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari.

L’Ordinanza include il Piano Territoriale che fornisce indicazioni in merito ai servizi residenziali e allo svolgimento delle attività che prima avevano luogo all’interno di centri diurni.

Gli indirizzi dettati dal Piano Territoriale richiedono un salto di qualità agli Enti del Terzo Settore, in particolare per quanto riguarda i servizi erogati e le norme in materia di sicurezza, oltre a robusti investimenti per le misure igienico-sanitarie per i quali esistono varie modalità di rientro.

I provvedimenti delineati dall’Ordinanza e dal Piano sono destinati a rimanere ben oltre la pandemia, sono cambiamenti che ridefiniscono il mondo del Terzo Settore legato ai servizi di socio-assistenza che ha un ruolo cruciale nel far fronte alle situazioni di emarginazione e di isolamento a cui i soggetti più fragili del tessuto sociale sono inevitabilmente esposti.

Per il pubblico sarà possibile intervenire nel corso della diretta rivolgendo domande attraverso la chat dedicata.

Per informazioni:

email segreteria@csvabruzzo.it;

pagina Facebook CSV Abruzzo.