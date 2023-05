Truffe agli anziani, incontro a Spoltore il 18 maggio 2023

SPOLTORE – Sempre più spesso i nostri anziani cadono purtroppo nelle trappole di truffe e raggiri: per questo sono fondamentali sensibilizzazione e prevenzione, attraverso una campagna informativa che istruisca sia le potenziali vittime che i loro cari a sventarle. Il Comune di Spoltore, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, invita pertanto tutta la cittadinanza all’incontro di domani, giovedì 18 maggio alle ore 17:30, presso il centro sociale “Lo Svago”, in via Basilea 4 a Villa Raspa. Interverranno il sindaco Chiara Trulli e il dottor Guido Camerano Spelta Rapini, Commissario Capo e Vice Dirigente della divisione anticrimine della Questura di Pescara.

“Siamo convinti che compito dell’amministrazione comunale sia di programmare e attuare ogni azione che possa andare nella direzione di tutelare i più fragili e più vulnerabili: troppo spesso sentiamo notizie di anziani ingannati, derubati o maltrattati. Ringraziamo la Polizia di Stato per l’intervento e in particolare il dottor Guido Camerano, commissario capo e vice dirigente della divisione anticrimine di Pescara, per il prezioso contributo di informazione e sensibilizzazione che vorrà rivolgere agli intervenuti per mettere in guardia e fornire tutti gli strumenti di tutela in caso di spiacevoli situazioni ai danni degli anziani. Ringrazio il centro sociale anziani per la collaborazione, e l’assessore Nada Di Giandomenico per la preziosa organizzazione di questo incontro” spiega il sindaco Chiara Trulli.