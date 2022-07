Trofeo Ministars 2022: i vincitori del torneo a Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una settimana di Minibasket in spiaggia e divertimento sotto l’ombrellone, quella trascorsa dai mini atleti che da tutta Italia hanno partecipato allo storico Trofeo Ministars, giunto alla sua 31^ edizione, torneo intitolato per il 20° anno alla memoria di Remo Maggetti.

Ieri, con la conclusione dell’ultimo torneo, si è potuto aggiornare il lunghissimo l’Albo d’oro: il torneo Under 13 è stato vinto dalla Bees Pesaro, quello Aquilotti dall’Arcobaleno Porto San Giorgio, ed infine quello riservato agli Under 15 è stato vinto dalla Magic Chieti.

Dopo i festeggiamenti per le vittorie, sono state premiate tra gli applausi tutte le squadre partecipanti, alla presenza del Presidente del Sindaco di Roseto Mario Nugnes, dell’Assessore allo sport Lorena Mastrilli, del campione di basket Davide Moretti, e di tutti i Cavalieri dello zoccolo duro PSG, circuito di tornei estivi giunto al suo 33^ anno di vita.

Gli altri premi individuali sono andati alla squadra del Young Eagles Comerio Varese (premio fair play Manuela Gallicola), a Palmiro Pisetta (miglior arbitro), a Gianluca Di Gianvittorio (premio solidarietà Franco Sabaini), ed a Nicola Morelli (premio per il miglior istruttore Marco Marocco).

Soddisfatto a fine torneo Saverio Di Blasio, della Scuola Minibasket Roseto, organizzatrice del Torneo: “Siamo felici perché neanche il Covid ha fermato il nostro Ministars: dopo un’edizione “skill games” ed una dedicata al basket “3 contro 3” siamo tornati, grazie ai ragazzi dello staff, a far giocare ragazzi e ragazze provenienti da tutto il Paese su 3 campi in contemporanea: la storica Palestra D’annunzio, l’Arena dell’Hotel Bellavista, e quella del Lido Azzurra. Siamo tutti molto contenti, per un’altra edizione riuscitissima, che vive da sempre sui valori dell’amicizia e dello sport. Appuntamento al Ministars 32!”.