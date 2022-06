Triathlon Olimpico Alba Adriatica 2022: i risultati finali

ALBA ADRIATICA – È andata in scena domenica 19 giugno 2022, in una bellissima giornata di sole, la sesta edizione del triathlon olimpico di Alba Adriatica, evento valido come sesta tappa del circuito Adriatic Series 2022. Per quanto riguarda la gara maschile, netta la vittoria di Riccardo Ridolfi: l’alfiere del TD Rimini ha preceduto al traguardo Alessio Paoletti del Treviso Triathlon, con terzo Cristiano Azzuna della Flipper Triathlon.

Nella gara femminile, assolo della portacolori del Cesena Triathlon Maria Casciotti che ha sbaragliato la concorrenza; sul podio con lei sono salite Cristina Mercuri del Foligno Triathlon e Gloria Cisotto del Triathlon Cremona Stradivari.

Durante la cerimonia delle premiazioni, ci sono stati riconoscimenti anche per i primi classificati tra i cosiddetti “Pionieri”, cioè i triatleti che hanno partecipato almeno ad una prova di triathlon tra il 1984 e il 1994: Alberto Braggio, Fabio Foresti e Armando Scolari (79 anni, 421^ prova multidisciplinare portata a termine, compresi 45 Ironman!) sono stati premiati e applauditi a lungo dal pubblico.

L’appuntamento con la seconda e ultima tappa del “Trofeo Triathlon dei Pionieri 2022” è fissato per il 9 ottobre, Triathlon Sprint di San Benedetto del Tronto.

Il team organizzatore ringrazia ancora una volta tutti gli atleti per la loro sportività e per aver scelto Adriatic Series: nel corso della frazione ciclistica, un errore di un addetto alla viabilità ha indotto diversi atleti a non poter completare correttamente il percorso, con conseguente squalifica per tutti coloro che non hanno portato a termine i regolamentari 40 chilometri.

A fine gara, Flipper Triathlon si è assunta la piena responsabilità di questo fastidioso disguido e ha invitato gli atleti “danneggiati” a tornare a gareggiare in uno dei prossimi appuntamenti della serie, offrendo l’iscrizione gratuita all’evento.

