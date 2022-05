Triathlon Città di Giulianova: il bilancio dell’edizione 2022

GIULIANOVA – È stata una seconda edizione intensa, quella del Triathlon Città di Giulianova. Circa 200 i triatleti che complessivamente vi hanno preso parte, circa 150 quelli che hanno completato la prova. Distanza olimpica (1.5 km nuoto, 40 bici, 10 corsa). Organizzazione Teramo Triathlon e Ecologica G, con il supporto del Comune di Giulianova.

I vincitori hanno nomi e cognomi importanti, si tratta di atleti esperti che sono molto conosciuti nel panorama. Maria Casciotti si è confermata tra le donne, mentre tra gli uomini ha avuto la meglio Jonathan Ciavattella.

Hanno avuto avversari piuttosto coriacei oltre che molto giovani: la Casciotti (di Anzio, ma tesserata Cesena Triathlon) ha dovuto vincere la resistenza della classe 2002 Alessia Righetti (T.D. Rimini), che ere uscita molto bene dalla prova di nuoto; Ciavattella (pescarese della DoloTeam, plurimedagliato in tanti campionati federali) ha invece battagliato con il classe 2004 romano Alessio Piccioni (Raschiani Triathlon Pavese). Terzo, Pasquale Di Ghionno; quarto, il vincitore della passata edizione Emanuele Settimi.

Tutti hanno superato le 2 ore di gara (2h11′ Casciotti, 2h13′ Righetti, 2h00′ Piccioni), l’unico a scendere sotto è stato Ciavattella (1h59′).

Il percorso leggermente modificato è stato gradito dagli atleti, inoltre il rinnovato manto stradale del lungomare giuliese si è avvicinato alle esigenze di ciclisti e runner. Alle premiazioni erano presenti anche il sindaco di Giulianova Costantini e l’assessore al turismo Di Carlo.

A fine evento c’è stato il classico momento aggregativo del “pasta party”, curato nei minimi particolari dallo staff dell’Alberghiero Crocetti Cerulli di Giulianova. Peccato invece per un incidente che si è registrato durante la gara, causa attraversamento improvviso di una spettatrice nel preciso istante in cui transitava un ciclista. In bocca al lupo a entrambi per una pronta guarigione.

Le dichiarazioni

Scarnecchia, patron organizzazione: “Rispetto alla prima edizione, abbiamo registrato numeri superiori e abbiamo cercato di migliorare alcuni aspetti legati al percorso. Siamo soddisfatti anche della qualità degli atleti, alcuni con nomi prestigiosi nell’ambito del triathlon”.

Casciotti, la vincitrice: “L’Abruzzo mi porta bene, quando vengo qui oppure ad Alfedena dove tornerò per gareggiare il 2 luglio, riesco sempre a offrire ottime prove”.

Ciavattella, il vincitore: “Ho 41 anni, a questa età le gare si vincono con la pazienza e l’esperienza. Mi sto allenando poco, mi dedico all’attività di coach dei più giovani, ma oggi ho avuto buone sensazioni specie nella frazione di corsa”.