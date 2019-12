Trasumanza, Museo delle Genti d’Abruzzo un doppio appuntamento

PESCARA – Domenica 15 dicembre, a partire dalle 16:30, doppio appuntamento al Museo delle Genti d’Abruzzo dedicato alla transumanza, l’antica pratica pastorale di migrazione stagionale del bestiame lungo i tratturi diventata patrimonio culturale immateriale dell’Unesco proprio questa settimana.

Si comincia alle 16:30 con la visita-spettacolo sulla transumanza: guidati da Patanello, la maschera carnevalesca tipica di Francavilla al Mare, grandi e piccini partiranno per un viaggio fantastico tra monti, valli e sentieri d’Abruzzo, lungo l’antico tracciato del tratturo, la via segnata dai nostri pastori per la loro transumanza verso la Puglia. Durante il lungo viaggio, Patanello si imbatterà in bizzarri personaggi che lo guideranno alla scoperta dell’antica tradizione della pastorizia che nei secoli ha segnato la storia e l’aspetto delle Genti d’Abruzzo.

A seguire, dalle dalle 17:30 alle 19:00, il laboratorio creativo a cura di Exclamè: con fogli di rame, cartoncini, pezzetti di stoffa e fili di lana i bambini (da 4 a 11) realizzeranno il tradizionale amuleto che il pastore usava portare sempre con se durante il lunghi viaggi della transumanza.

Costi: laboratorio + spettacolo euro 14, solo laboratorio euro 10, solo spettacolo euro 7. Per i bambini che assistono solo allo spettacolo è richiesta la presenza di un adulto pagante. Per le altre formule (solo laboratorio o laboratorio + spettacolo) i bambini saranno seguiti dagli operatori museali per tutta la durata dell’attività. Prenotazione ai numeri 085.4510026 (int. 1 o 2) e 393.9374212.