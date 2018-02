Trasferta in Puglia per il Pescara Femminile, parola alla Di Pietro

PESCARA – La ventiduesima giornata vedrà di nuovo il Pescara in terra di Puglia. Questa volta la meta è Barletta, dove le Galattiche “sfideranno” il Futsal Salinis, attualmente collocato in nona posizione di classifica con 23 punti. La squadra di mister Ruggiero Porcelluzzi è compagine di temperamento coriaceo, soprattutto tra le mura amiche, dove ha perso di misura e non senza qualche recriminazione con Lazio, Montesilvano e Ternana. D‘altra parte una squadra che può contare sulle parate di Gabi Tardelli, sull’esperienza dell’argentina Alejandra Argento, dell’iberica Jessica Fernandez e della portoghese Joana Azevedo, sul talento di Nathalia Rozo e della ex pescarese Jessica Exana e su una panchina profonda, composta da buone giocatrici come le brasiliane Thalita Ziero Luiselli e Rafaela Dal ‘Maz o come le sorelle Pezzola, ha di certo i mezzi utili a lottare sino in fondo per accedere al lotto ristretto di squadre che si giocheranno i playoff.

Per le ragazze pescaresi, impegnate mercoledì in un derby durissimo, giovedì di riposo e venerdì rilassante per un allenamento solo defatigante, al termine del quale si è dato spazio alla libera e gioiosa degustazione dei pasticcini gentilmente offerti da Vanessa per festeggiare il suo compleanno. Clima rilassato per recuperare velocemente lo stress fisico e mentale dovuto ad impegni tanto ravvicinati, ma al contempo ragazze già pronte a riappropriarsi della giusta concentrazione in vista della trasferta pugliese.

“Potevamo chiudere il derby nel primo tempo – ha dichiarato a proposito Aldo Di Pietro, vice allenatore delle biancazzurre – e questo ci avrebbe garantito un dispendio complessivo di energie ben minore rispetto a quello messo in campo in una ripresa molto impegnativa. D’altronde non si può vincere sempre di goleada e bisogna anche dare merito al Montesilvano di essere stato molto bravo a sfruttare qualche nostra ingenuità e a saper rientrare in partita. Adesso però bisogna archiviare il derby e concentrarci per un impegno che non merita di essere trascurato. Il Salinis è una bella squadra e anche ben allenata, sarà un impegno non meno duro del Montesilvano. Dove andiamo ci attendono tutti per giocare una partita che vale l’intera stagione. A Pescara, poi, le ragazze pugliesi furono capaci di giocare una gara molto gagliarda e di ben figurare. Occhi aperti, dunque, e testa concentrata, abbiamo accumulato un buon vantaggio in classifica ma non vogliamo sprecarlo a causa di qualche calo di concentrazione”.

Appuntamento, quindi, alle ore 17.00 di domenica 4 febbraio, quando al Paladisfida “M. Borgia” di Barletta, la terna foggiana, composta dagli arbitri Pasquale Marcello Falcone e Davide Plutino e dal cronometrista Giovanni Pio Di Benedetto, darà il via al confronto tra Futsal Salinis e Pescara.