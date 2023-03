Tour appalti Pnrr oggi a Castel di Sangro: ecco come è andata

CASTEL DI SANGRO – Oggi si è svolto a Castel di Sangro il Tour appalti PNRR di ASMEL, presenti più di 150 tra Amministratori e Dirigenti Tecnici dei 173 Comuni abruzzesi soci ASMEL, una risposta concreta all’ondata dei bandi PNRR che appesantiscono gli Enti Locali con un carico di adempimenti e procedure nuove e complesse.

“Oggi la nostra città ha ospitato un evento formativo eccezionale che ha affrontato il tema del regime speciale degli appalti PNRR-PNC, risorse preziose per la progettualità e l’innovazione che per la loro attuazione necessitano di opportune analisi, esplicate in modo esemplare oggi da esperti del settore. La loro alta competenza è stata essenziale per fornire competenze più specifiche ai partecipanti, dichiara – il Sindaco di Castel di Sangro, e Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – secondo modalità e tecniche che perseguono obiettivi di equità, di trasparenza e di giustizia in modo da garantire governance strategica e sicurezza nel futuro”.

Sono state illustrate a Sindaci, Segretari comunali e tecnici le modalità operative di Asmel Consortile, la società pubblica di committenza che nell’ultimo anno ha espletato 6.500 gare per conto di enti locali. Tra i relatori: Sergio Zeuli, Giudice Amministrativo, Marco Catalano, Giudice Contabile, Arturo Bianco, Esperto personale pubblico, Vito Rizzo, Esperti enti locali; Antonio Zuccaro, Esperto progettazione e appalti pubblici.

Ampio spazio è stato dato inoltre al Piano straordinario delle assunzioni e alla procedura aggregata degli Elenchi di Idonei (legge n.113/2021). Sono già 18.000 gli idonei pronti ad essere assunti mediante una semplice procedura di interpello.

Tra i partecipanti alcune testimonianze tra le quali:

il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Angelo del Pesco:

“La nostra amministrazione utilizza da anni la Centrale di Committenza ASMEL e si è trovata molto bene già dalla fase di progettazione dei bandi e continua ad essere un valido supporto ai nostri uffici”.

la neoassunta al Comune di Gambatesa:

“Sono stata assunta come Responsabile dell’ufficio tecnico, tramite il bando ASMEL, che ha consentito celermente di procedere, tramite l’interpello di selezionare gli idonei e di assumermi ed essere oggi qui presente”.

dallo Staff del sindaco Comune di Castel San Vincenzo:

“Abbiamo avviato la procedura per la selezione di un Geometra ad oggi abbiamo acquisito le candidature in temi rapidi grazie al bando di ASMEL e stiamo nella fase degli interpelli per procedere alla chiusura dell’iter e assumere la nuova risorsa”.