Torneo Nazionale di Beach Tennis “Città di Giulianova” 2022

GIULIANOVA – Si concluderà domenica prossima, 29 maggio, il Torneo Nazionale di Beach Tennis “Città di Giulianova”, evento sportivo di grande rilievo il cui inizio è fissato per domani, 27 maggio. Organizzata dall’ Associazione “Beach tennis and sports”, affiliata alla Federazione Italiana Tennis, la manifestazione coinvolgerà diversi stabilimenti balneari ed hotel di Giulianova, richiamando la partecipazione dei migliori atleti italiani della specialità. Sono oltre 150 le coppie iscritte, divise tra maschili, miste e femminili.

“Sarà un fine settimana nel segno dello sport agonistico – spiega l’assessore Marco Di Carlo – Tre giorni dedicati al Beach tennis ed un’intera giornata, quella di sabato, al Triathlon, inaugurano la stagione degli eventi. Insieme, per quanto diversi, sottolineano l’importanza che, quest’anno in modo particolare, è stata assegnata alle grandi manifestazioni sportive”.

“Le competizioni – aggiunge il consigliere delegato allo Sport Livio Persiani -, specie se di livello, sono capaci come poche altre di accendere i riflettori su Giulianova, promuovendo l’offerta turistica e incrementando in maniera esponenziale le presenze in città, anche in giorni di bassa stagione”.