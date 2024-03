Torneo di braccio di ferro a Casemolino: i vincitori

CASTELLALTO – Il Torneo di Braccio di Ferro, che si è svolto nel pomeriggio di domenica 17 marzo a Casemolino presso il Circolo ricreativo in Piazza dell’Unione, ha segnato una giornata memorabile all’insegna dello sport e dello spirito comunitario. Organizzato dall’associazione culturale “Casemolino nel Cuore”, l’evento ha richiamato una folla numerosa, con partecipanti e spettatori provenienti dall’Abruzzo e da altre regioni italiane, inclusa un gruppo dall’Emilia Romagna.

L’evento ha brillato per i momenti di intenso coinvolgimento emotivo, offrendo sfide avvincenti suddivise in due categorie di peso con un totale di 32 concorrenti. Nella categoria maschile fino a 90 kg, la vittoria è stata conquistata da Serafino Di Carlantonio, seguito al secondo posto da Manuel Lelii. Nella categoria oltre i 90 kg, Manolo Marziani ha dominato la competizione, assicurandosi il primo posto, con Miriano Farfalla che si è piazzato secondo. Per quanto riguarda la categoria femminile, Giordana Altitonante si è distinta tra le partecipanti, vincendo il titolo, mentre Linda Rapagnani ha ottenuto un meritato secondo posto.

La giornata è stata arricchita dal coordinamento di Fiorenzo e Gaetano Falasca, rispettivamente ex campioni italiano e canadese di braccio di ferro, che hanno fatto da arbitri durante la competizione. Un momento speciale si è tenuto all’apertura dell’evento, con un collegamento online con Claudio Rea, Campione del Mondo 2023, che ha ufficialmente inaugurato l’iniziativa.

Sonia Delle Monache, presidente dell’associazione “Casemolino nel Cuore”, ha espresso soddisfazione per l’accoglienza calorosa dell’evento, sottolineando l’entusiasmo e la passione per il braccio di ferro dimostrati dalla comunità: «La grande partecipazione conferma la nostra ambizione di fare di Casemolino la “Regina del Braccio di Ferro”, un punto di riferimento essenziale per gli appassionati di questo sport che valorizza principi di forza, amicizia, rispetto e competizione leale».

Rivolgendo un ringraziamento speciale ai volontari e ai membri dell’associazione, il cui impegno è stato cruciale per il successo dell’iniziativa, Delle Monache ha inoltre annunciato che i lavori per l’edizione successiva del torneo sono già iniziati, con l’intento di superare il risultato raggiunto in questa prima iniziativa.