Torano Nuovo, riunione del Coordinamento Fratelli D’Italia Provincia Teramo

Si è parlato delle prossime elezioni provinciali e regionali

TORANO NUOVO (TE) – Presso il Ristorante La Sosta di Torano Nuovo si è riunito il comitato di Fratelli D’Italia della VAL VIBRATA alla presenza del coordinatore regionale Giandonato Morra, del coordinatore provinciale Marilena Rossi e del consigliere comunale e candidato al consiglio regionale Raimondo Micheli.

I temi della serata sono stati le prossime elezioni provinciali e regionali.

In particolare, il gruppo di Fdi ha espresso la volontà di esprimere un proprio candidato alla presidenza della Provincia, autorevole, di comprovata esperienza amministrativa e soprattutto portatore di quei valori che rappresentano da sempre la destra sociale.

Durante la serata, sollecitati dalla presenza del coordinatore provinciale e regionale il gruppo della Val Vibrata ha inteso raccogliere l’invito ad esprimere un candidato anche nella lista per le prossime regionali, espressione anch’egli dei valori fondanti e della militanza all’interno del partito.

No all’assalto della diligenza da parte di coloro i quali ora, proprio a ridosso delle imminenti elezioni regionali, pensano di sfruttare il partito per propri interessi e ambizioni personali.

Dopo il grandissimo risultato alle scorse politiche, dove la provincia di TERAMO ha ottenuto il settimo risultato a livello nazionale ma per colpa di una legge elettorale scellerata non ha potuto esprimere un proprio degno rappresentante quale Giandonato Morra, dopo le ultime amministrative dove Fdi ha eletto suoi rappresentati in quasi tutte le amministrazioni al voto si continua il lavoro di costruzione di un partito solido e presente sul territorio.

Anche grazie a questo splendido lavoro di tutto il gruppo provinciale e del coordinatore regionale si è appreso con grande soddisfazione che il prossimo candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo sarà espressione di FRATELLI D’ITALIA.