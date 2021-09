Tonino Caivano è il team manager del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica l’ingresso in società di Tonino Caivano, che ricoprirà il ruolo di team manager. Originario di Cassino dove ha cominciato il suo percorso cestistico, ma ormai abruzzese d’adozione (nella nostra regione ha vestito le maglie di Giulianova, Atri, Campli, Chieti e Roseto, tra B1 e C2), due anni fa è salito sul tetto del mondo con la Nazionale Italiana Over 55 ai Mondiali di Helsinki in Finlandia, coronando una brillante carriera che ne ha messo in evidenza grandi doti carismatiche e agonistiche assieme a quelle tecniche. Caratteristiche che hanno reso ‘Mitraglia’ un costante punto di riferimento per ogni spogliatoio, e che torneranno utilissime alla causa anche in questo nuovo ruolo.

Tonino Caivano: “Sono felicissimo di rientrare in un mondo che ho sempre amato come quello della pallacanestro, e ringrazio in particolare i miei amici Innocenzo Ferraro ed Ernesto Francani per avermi coinvolto in questo progetto. Il Roseto Basket 20.20 è una società giovane ma ambiziosa, che sta facendo cose importanti per creare un bel movimento. Gli impegni lavorativi non mi consentono di essere sempre presente negli allenamenti, ma sarò con la squadra in tutte le partite cercando di dare una mano e portare il mio contributo alla causa di questa bella realtà”.

Coach Ernesto Francani: “Tonino Caivano è la persona che credo tutti vorrebbero avere in squadra. Ha qualità umane fuori dal comune, e la sua presenza sarà preziosa per tutti: giocatori, staff e dirigenza. Dopo averlo apprezzato come giocatore sarà bello averlo in questa nuova veste. Micidiale!”.