Tiziana Gioia a Capestrano per le letture di Natale il 7 gennaio

CAPESTRANO – Lo spazio d’arte infatti ospiterà, sabato 7 alle ore 18 ed esclusivamente su prenotazione, l’attrice di teatro aquilana Tiziana Gioia che interpreterà brani di Natale della letteratura italiana e straniera partendo da Gianni Rodari a Giovanni Pascoli, da Umberto Saba a Salvatore Quasimodo ma anche l’amatissimo Elio Peretti, aquilano d’eccellenza, proseguendo per Charles Dickens fino a Hirokazu Ogura. Ospiti d’eccezione il tenore canadese Kevin Skelton e il baritono belga Gunther Vandeven che si esibiranno tra una lettura e l’altra con brani di altissimo livello.

E’ così che la Dama di Capestrano, per volontà dell’Associazione Culturale Maks e delle due promotrici – Simonetta Caruso e Letizia Perticarini – si sta affermando sempre di più, come punto di riferimento per l’arte e la cultura, a testimonianza che un paese, per quanto possa essere ameno da un punto di vista ambientale, necessiti anche della possibilità di attirare un pubblico diversificato e non solo confinato alla stagione estiva.

“Siamo convinte” – affermano le due “Dame” – “che un luogo abbia bisogno di vita anche in inverno e quali proposte migliori di eventi culturali come una mostra di scultura – presente alla Dama in questo momento Luigi D’Alimonte con “Sostenibile leggerezza” inaugurata lo scorso 30 dicembre – oppure quello di sabato prossimo con Tiziana, Kevin e Gunther per l’appunto. Ma tanti saranno ancora gli appuntamenti a cui stiamo lavorando instancabilmente. Non si può vivere un luogo senza donargli forza e amore ed è quello che stiamo facendo, con dedizione e passione, traendo stimolo dalla potenza della poesia di Franco Arminio che ha fondato la Casa della Paesologia e che abbiamo in animo di invitare presto nel nostro spazio. Cogliamo quindi l’occasione per esortare tutti a vivere di più i paesi dell’entroterra abruzzese, così ricchi di storia e di arte, perché possano continuare a risplendere di tutte lo loro bellezze”.

Sabato 7 gennaio ore 18 con Tiziana Gioia, Kevin Skelton e Gunther Vandeven a La Dama di Capestrano Via Aquila 7 Capestrano AQ. Solo su prenotazione via whatsapp +393476761404