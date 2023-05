Tiro con l’arco, Trofeo Pinocchio 2023 a Mutignano di Atri

MUTIGNANO DI ATRI – Si è svolta domenica 21 maggio la fase regionale del Trofeo Pinocchio presso il campo di tiro “Lorena Ridolfi “dell’ASD Compagnia Arcieri Il Delfino, organizzatrice dell’evento a Mutignano di Atri grazie alla clemenza momentanea del tempo. La partecipazione è stata la più numerosa di sempre grazie alla partecipazione di una quarantina di piccoli atleti appartenenti alle società abruzzesi grazie alla politica giovanile svolta dal Comitato.

Dopo aver dedicato un minuto di silenzio sulla linea di tiro per ricordare le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, i ragazzi si sono confrontati in una gara di selezione in cui è previsto scoccare 3 frecce in 18 volee per un totale di 54 frecce, decretando così i seguenti atleti qualificati per la fase nazionale che si svolgerà sempre ad Atri organizzata dalla stessa ASD:

Ragazzi/e 2010 : Morgana Lattanzio ASD Arcieri Abruzzesi; Alessia Ranalli ASD Arcieri Arcobaleno;

Manuele Santangelo ASD Arcieri Abruzzesi; Emilio Danese ASD Arcieri Arcobaleno;

Ragazzi/e 2011 : Lucia Musichini e Isabella Riposo ASD Arcieri Arcobaleno ;

Filippo Di Leonardo ASD Arcieri Il Delfino ; Davide Zannolli ASD Arcieri delle Torri ;

Ragazzi/e 2012 : Asia Valente ASD Arcieri delle Torri e Uriel Perciante ASD Arcieri Il Delfino;

Ragazzi/e 2013 : Marco Rocci.

Mancano purtroppo i rappresentanti delle classi più piccole.

Veramente soddisfatto il Presidente Aldo Di Silverio che vede così premiati gli impegni profusi per lo sviluppo del settore giovanile anche e principalmente merito dei tecnici di società ed anche dalla volontà dei genitori dei piccoli atleti.