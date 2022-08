Timoteo Trettaccone è un nuovo giocatore del Roseto 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Braderm Roseto 20.20 comunica che Timoteo Trettaccone è un nuovo giocatore del roster di coach Ernesto Francani. Guardia/ala classe 2004, fa dell’atletismo il suo punto di forza sia in difesa che in attacco, dove col suo primo passo crea facilmente vantaggi per sé e per i compagni. Anche lui, come tanti dei giovani che costituiscono il nostro gruppo, è reduce dall’esperienza in C Silver con i Roseto Sharks ed è pronto a cimentarsi nell’avventura al piano di sopra.

Molto entusiasta, il ragazzo si è espresso in questi termini: “Sono elettrizzato di far parte di una squadra che ho seguito da molto vicino nella passata stagione nel suo cammino fino alla promozione. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni, sono pronto a dare il massimo”.

Queste le parole di coach Francani: “Non ho mai allenato personalmente Timoteo, ma affrontandolo ho sempre apprezzato la sua abnegazione e la sua forza di volontà. Spero che possa mettere in campo queste doti, e aiutarci molto”.

La Braderm Roseto 20.20 è lieta di annunciare il rinnovo del rapporto con due elementi fondamentali nello staff tecnico a disposizione di coach Francani. Da una parte, Simone Rofini resta in qualità di vice allenatore; dall’altra, Paolo Rinaldesi sarà ancora il preparatore atletico dei nostri ragazzi. È un ulteriore segno di continuità, e di voglia di affrontare insieme la difficile avventura nel campionato di C Gold.

Queste le parole dell’assistant coach Rofini: “Sono soddisfatto di essere stato confermato all’interno di una società seria, composta da persone appassionate, e sono pronto per questa nuova sfida. Ringrazio Ernesto Francani per la rinnovata fiducia, e cercherò di dare il massimo per contribuire ai successi della squadra”.

Così, invece, Paolo Rinaldesi: “Sono contento di continuare a lavorare con il 20.20, e ringrazio la società per la fiducia. Ci aspetta una stagione impegnativa, in cui faremo di tutto per onorare al meglio la categoria e il nome della nostra gloriosa città. Mi fa inoltre piacere ritrovare molti dei protagonisti della passata, trionfale, cavalcata”.