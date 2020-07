Teramo, visita dei centri estivi di D’Alberto e assessore Core

TERAMO – In questi giorni il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore all’istruzione Andrea Core hanno visitato i tre nidi comunali presso cui sono stati organizzati gratuitamente i centri estivi del Comune di Teramo, all’interno del progetto “Estate in gioco”.

“La soddisfazione delle famiglie e il sorriso dei bambini sono la migliore gratificazione e la principale soddisfazione che ci resta nel realizzare questo progetto” hanno dichiarato Sindaco e Assessore. ”Siamo riusciti a dare una risposta immediata, non appena è terminato il lockdown, di qualità, gratuita ad una delle esigenze più importanti che le famiglie ci avevano rappresentato: un percorso sicuro per tornare pian piano alla normalità. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di tutto il settore istruzione oltre che delle Coordinatrici e di tutti il personale dei nidi comunale, i quali anche in questo periodo drammatico hanno dimostrato grande umanità e sensibilità, oltre che una professionalità indiscutibile. Siamo stati tra i primi comuni, se non il primo ad aver riaperto le iscrizioni per il prossimo anno ed ora siamo al lavoro per far si che tutto riparta nella massima serenità e sicurezza”.