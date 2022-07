TERAMO – Sono terminati questa mattina i lavori di messa in sicurezza del viadotto di via Maestri del lavoro, che collega via Cesare Averardi con il lungofiume, danneggiato nei giorni scorsi dal passaggio di un camion di una ditta privata che montava una gruetta.

L’intervento ha visto la sistemazione di tre travi, con l’applicazione di fasce di carbonio, riportando così alla normalità la resistenza meccanica del viadotto. Dalle ore 10:30, dunque, sarà riaperta completamente al traffico la carreggiata sovrastante il viadotto, nel tratto di via Alcide De Gasperi compreso tra la rotatoria di via San Marino-Ponte San Francesco e l’incrocio di via Maestri del lavoro, che martedì era stata temporaneamente ridotta per questioni di sicurezza. Resterà chiusa, invece, ancora per qualche giorno, via Maestri del lavoro.

“In occasione dei lavori di messa in sicurezza abbiamo ritenuto opportuno realizzare anche un piccolo intervento di manutenzione ordinaria del viadotto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari – per i quali occorrerà qualche giorno in più”.

Questa notte, inoltre, la ditta appaltatrice ha terminato i lavori di rifacimento della rotatoria tra ponte San Gabriele e circonvallazione Ragusa, con la relativa pavimentazione. Entro la prossima settimana la ditta completerà anche la segnaletica stradale.

“Entrambi gli interventi sono stati realizzati in tempi record – commenta l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari – nei prossimi giorni riapriremo completamente anche via Maestri del lavoro e per quanto riguarda invece la rotonda tra ponte San Gabriele e circonvallazione Ragusa i lavori dovrebbero concludersi definitivamente entro la prossima settimana. Un ringraziamento particolare va agli operai che hanno lavorato con celerità per consentirci di rimuovere, in tempi brevissimi, le necessarie limitazioni al traffico”.