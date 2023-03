TERAMO – Promuovere un protocollo d’intesa istituzionale con la Federazione Italiana Giuoco Handball e con le istituzioni del territorio, con l’obiettivo di dare solidità e stabilità alla Coppa Interamnia. È il tema oggetto del proficuo incontro che il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore allo Sport Sara Falini hanno avuto con il Presidente della Federazione Handball Pasquale Loria.

“La Coppa Interamnia rappresenta la storia della nostra città e il nostro obiettivo è quello, insieme al Comitato organizzatore, di rilanciarla attraverso un percorso stabile e duraturo – sottolinea il primo cittadino – per questo credo sia necessario il coinvolgimento della Federazione e di tutte le istituzioni del territorio, con l’obiettivo di allargare la manifestazione anche oltre il capoluogo di provincia e investire risorse che siano funzionali a un progetto di prospettiva, che celebri il cinquantennale come anno della ripartenza e proietti la Coppa verso un futuro diverso e sempre più degno di un’istituzione, non solo sportiva, di Teramo Città Capoluogo. Per questo ho condiviso con il Presidente Loria la volontà di procedere a questo protocollo d’intesa istituzionale”.