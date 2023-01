Teramo, verifiche su ponte San Gabriele: previsti nuovi sopralluoghi

TERAMO – Oggi, a seguito della segnalazione di un cittadino, i Vigili del Fuoco hanno effettuato delle verifiche su ponte San Gabriele, alla presenza dei tecnici comunali, rilevando una lesione. Per questo, e in esito alla successiva comunicazione dei Vigili del Fuoco, in via precauzionale e in attesa delle necessarie verifiche da parte dell’Anas e della ditta esecutrice dei lavori di miglioramento sismico dell’infrastruttura, l’Amministrazione ha provveduto ad interdire il traffico sul ponte.

Nel pomeriggio la situazione è stata oggetto di un incontro tra la stessa Anas, il Sindaco Gianguido D’Alberto, il Vicesindaco Giovanni Cavallari e la struttura tecnica del Comune. Incontro nel corso del quale la società, al termine dei primi sopralluoghi, ha predisposto apposite verifiche sulla parte superiore del ponte, con dei saggi in prossimità della lesione, sulla scorta delle quali rimetterà un’apposita relazione al Comune.

Solo all’esito di queste ulteriori indagini saranno assunte le determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di riapertura.

“Nel corso dell’incontro – sottolineano il Sindaco e l’Assessore Cavallari – abbiamo chiesto ad Anas di procedere al completamento dei lavori, in corso ormai da troppo tempo”.