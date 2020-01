Teramo, Sportello Lavoro: organizzate due giornate di presentazione

TERAMO – Con la recente Deliberazione del 3 gennaio, la Giunta comunale definisce il percorso circa lo svolgimento delle attività dello Sportello Lavoro. Al fine di favorire la piena operatività al termine della procedura di affidamento del servizio, sono state organizzate due giornate di presentazione aperte al pubblico, a cura del competente ufficio comunale, nelle quali tutte le agenzie interinali interessate potranno, gratuitamente e senza vincolo alcuno, partecipare ed ottenere chiarimenti circa le attività che si svolgeranno all’interno del servizio.

Lo Sportello Lavoro, sito in Piazza Orsini, ha la mission di implementare un nuovo modello di welfare trasparente, pubblico, partecipativo, inclusivo e vocato al sostegno della comunità ed allo sviluppo del territorio.

Per tale ragione si è ritenuto imprescindibile potenziare la fase di presentazione del progetto, al fine di garantire adeguata comunicazione e maggiore diffusione delle attività, sviluppandone tutte le potenzialità in termini di apertura al mercato del lavoro, soprattutto per le fasce particolarmente sensibili.

Il nuovo sportello InFormaLavoro è il risultato della sinergia tra istituzioni ed enti i quali, ciascuno per le proprie competenze e con specifici apporti, hanno reso possibile l’avvio del nuovo servizio.

InFormaLavoro è un programma creato per dare vita ad uno spazio in cui i cittadini potranno acquisire informazioni su opportunità di lavoro, formazione e creazione di impresa.