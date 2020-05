Teramo, Pepe su recupero funzionale dell’ex Manicomio

“L’operazione di recupero è stato il fiore all’occhiello di questa programmazione per il teramano e sono convinto che presto potremo toccare con mano il valore di questa intuizione“

TERAMO – “L’intervento di recupero funzionale dell’area dell’ex Manicomio di Teramo rappresenta un’opera strategica per il futuro del capoluogo fortemente voluta dalla precedente Giunta regionale di centrosinistra che l’ha finanziata con oltre 35 milioni di euro a valere sul Masterplan” sottolinea, soddisfatto per la recente firma dell’accordo di programma per la progettazione dei lavori, che apre di fatto la procedura che porterà all’approvazione della variante urbanistica da qui a 45 giorni, l’ex Assessore regionale teramano, Dino Pepe.

“Possiamo dire che oggi si iniziano a toccare, in maniera tangibile, i frutti di quell’attento lavoro di programmazione strategica messo in atto dalla nostra Giunta e che puntava ad una chiara strategia di crescita economica, urbanistica, sociale e culturale della nostra provincia alla quale, in quasi cinque anni di governo del centrosinistra abruzzese, sono stati destinati circa 365 milioni di euro per investimenti ed opere strategiche” prosegue l’attuale Vice Capogruppo regionale del Partito Democratico. “L’operazione di recupero dell’ex Manicomio è stato il fiore all’occhiello di questa programmazione per il teramano e sono convinto che presto potremo toccare con mano il valore di questa intuizione”.

“Mi auguro – conclude Pepe – che l’attuale governance regionale mantenga intatti questi fondi per il teramano e non si debba assistere ad uno “scippo” di risorse come avvenuto per i 2 milioni di euro che la Regione a guida Marsilio ha sottratto all’Izs “Caporale” e alla ricerca. Al contempo auspico che l’attuale Giunta sappia riservare la stessa attenzione di chi l’ha preceduta alla nostra provincia, elaborando e programmando nuovi importanti interventi per il territorio e non limitandosi quindi solo a seguire opere progettate, finanziate e volute dal centrosinistra”.