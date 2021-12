Teramo, omaggio del Consiglio Comunale a Filippo Buongrazio

TERAMO – Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, intende richiamare l’attenzione degli organi di informazione sull’omaggio che oggi, ad inizio della seduta del Consiglio stesso, è stato attribuito a Filippo Buongrazio, scomparso il giorno di San Berardo.

La più alta espressione politica cittadina, ha così voluto ricordare e rendere ossequio al popolarissimo cittadino teramano, professore e preside, sindacalista della scuola e musicista. Buongrazio è stato anche Consigliere comunale dal 1995 al 1999 e successivamente candidato sindaco.

Oltre ciò, il Presidente Melarangelo ha formulato gli auguri, sempre a nome dell’intero Consiglio, ai quattro consiglieri comunali eletti in Provincia, auspicando un proficuo impegno per la città di Teramo oltre che per la Provincia.