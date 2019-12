Teramo, nuovo sportello InFormaLavoro e “Facciamo tombola insieme”

TERAMO – L’assessore alle Politiche Sociali Simone Mistichelli, ha presentato ieri mattina in conferenza stampa la manifestazione “Cicogne miopi”; il suo medesimo assessorato, per i prossimi giorni, ha organizzato altri due significativi appuntamenti.

Venerdì 20 Dicembre l’inaugurazione dello sportello InFormaLavoro

Sarà inaugurato Venerdì 20 Dicembre alle ore 9.00, il nuovo sportello InFormaLavoro, di cui l’assessore Simone Mistichelli è stato principale fautore e realizzato in collaborazione con la Diocesi di Teramo-Atri e la Fondazione Tercas. Lo sportello avrà sede in Piazza Orsini e per contatti si potrà utilizzare la mail: informalavoro@comune.teramo.it

InFormaLavoro è un programma creato per dare vita ad uno spazio in cui i cittadini potranno acquisire informazioni su opportunità di lavoro, formazione e creazione di impresa. La mission è di implementare un nuovo modello di welfare pubblico: partecipativo, inclusivo e vocato al sostegno della comunità e allo sviluppo del territorio. I servizi che fornirà sono: orientamento professionale, incontro domanda-offerta, formazione professionale, creazione d’impresa e startUp, offerte di lavoro all’estero. Le attività verranno svolte in collaborazione con le agenzie interinali: Adecco, Humangest, Manpower, Openjobmetis.

Il calendario delle attività Dicembre 2019-Gennaio 2020, sempre dalle ore 10.00 alle 13.00

Venerdì 27 Dicembre

Mercoledì 8 Gennaio

Venerdì 10 Gennaio

Martedì 14 Gennaio

Mercoledì 15 Gennaio

Giovedì 16 Gennaio

Venerdì 17 Gennaio

Martedì 21 Gennaio

Mercoledì 22 Gennaio

Giovedì 23 Gennaio

Venerdì 24 Gennaio

Lunedì 27 Gennaio

Mercoledì 29 Gennaio

Venerdì 31 Gennaio

Domenica 22 Dicembre al Parco della Scienza: “Facciamo tombola insieme”

Il prossimo 22 Dicembre al Parco della Scienza, con inizio alle 15.30, anch’essa organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Teramo, si svolgerà la manifestazione “Facciamo tombola insieme”, riservata in particolare ai bambini della prima età. Sono previsti giochi e premi per tutti, con il coinvolgimento dei piccoli nell’ascolto di storie, nella scrittura di letterine e con l’immancabile presenza di truccabimbi. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione A piccoli passi e il Centro Servizi per il Volontariato, e la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Ass.ne Zupiru e YAP.