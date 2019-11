Teramo, manutenzione frazioni: dalla vendita di un immobile 250.480 euro

Il Comune interverrà a San Nicolò, Colleatterrato alto, Colleatterrato basso, Collem inuccio – Galeotti – San Pietro ad Lacum

TERAMO – L’atto conclusivo dell’operazione già annunciata, per mezzo della quale la cessione di un immobile di proprietà comunale permetterà interventi di manutenzione in alcune frazioni, è stato ratificato nei giorni scorsi, con la definizione del relativo atto deliberativo da parte della Giunta comunale. Il ricavato della transazione, pari a € 250.480,00, consentirà l’intervento a san Nicolò, Colleatterrato alto, Colleatterrato basso, Colleminuccio – Galeotti – San Pietro ad Lacum. L’eventuale residuo proveniente dal ribasso d’asta, sarà utilizzato per interventi in altrettante aree del territorio.

L’operazione è stata curata nel dettaglio dall’assessore alle manutenzioni, Valdo Di Bonaventura, che ha in tale modo dato seguito a quanto programmato proprio per la realizzazione di alcuni interventi urgenti sul territorio comunale inerenti la sistemazione di strade con relative opere accessorie.

L’operazione fa seguito ad una analoga attività connessa al recupero di un fondo IMU/TASI di €. 98.452,27 col quale sono realizzati due interventi: il primo, riguardante il rifacimento del manto stradale della frazione Bivio Miano (Teramo Alta) e della frazione Fiumicino/c.da Secciola per un importo complessivo di €. 54.676,75; il secondo, inerente la ispezione e eventuali successivi interventi di sistemazione / ripristino di sistemi di smaltimento acque bianche in Piazza Garibaldi, Via Cipollone / Rischiera, Via Montorio, con una disponibilità di €. 43.775,52. L’eventuale ribasso d’asta derivante dall’affidamento dei lavori è destinato al rifacimento del manto stradale della frazione di Villa Turri.

L’assessore Valdo Di Bonaventura dichiara: “Le zone del territorio comunale non interessate da tali più emergenziali lavori, saranno oggetto di specifici interventi con ogni probabilità dopo la prossima primavera. Proseguono comunque le attività programmate per il Piano Asfalti che, come noto, interessano la cinta urbana e che saranno conclusi presumibilmente entro la prossima Primavera. Abbiamo comunque individuato i siti che necessitano di più urgente intervento e stiamo monitorando tutte le possibilità offerte, in tale senso, dalle casse municipali”.