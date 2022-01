Teramo, intitolazione del Parco Fluviale del Vezzola a Davide De Carolis

TERAMO – Lunedì prossimo, 24 gennaio alle ore 10.45, lungo il Parco Fluviale del Vezzola a Teramo, avrà luogo una commemorazione del volontario tecnico dell’elisoccorso Davide De Carolis, a cinque anni dalla tragedia avvenuta sulle montagne di Campo Felice (Aq). Come noto, in quel periodo così drammatico, con terremoto e straordinarie nevicate che fiaccarono il nostro territorio, un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito: tra i componenti dell’equipaggio di soccorso c’era Davide De Carolis, volontario teramano. L’elicottero non giunse mai all’Ospedale de L’Aquila, dov’era diretto, perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa.

La manifestazione di Lunedì prossimo, coincide con la dedicazione del Parco Fluviale a questo eroico volontario, che in quelle difficilissime giornate del Gennaio 2017 si prodigò generosamente, non avendo fatto mancare la sua presenza neanche a Rigopiano, dove contribuì a trarre in salvo una persona nell’albergo travolto dalla valanga.

L’Amministrazione Comunale di Teramo, ammirata per l’azione esemplare di Davide De Carolis, ha accolto l’istanza del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani dell’Abruzzo, che ha promosso l’iniziativa e ha pertanto seguito con particolare cura l’iter per giungere all’intitolazione del Parco. La cerimonia si terrà alla presenza di istituzioni ed associazioni che si stringeranno attorno ai familiari di Davide per ricordarlo e celebrare in maniera così partecipata la sua bellissima figura.