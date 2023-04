Teramo, Federico Serafini vince la 4° tappa della gara Elephant Gin

TERAMO – Antonio Sciortino del Caffè Concerto Paszkowski di Firenze e Federico Serafini del Jerry Teramo di Teramo vincono rispettivamente la terza e la quarta tappa della Elephant Gin National Cocktail Competition, la gara di bartending di Elephant Gin, il distillato nato in Germania e ispirato alla magica terra d’Africa, da sempre impegnato nella salvaguardia degli elefanti.

Antonio, vincitore della terza tappa di Firenze, ha conquistato la giuria con Diario di Antony Shortlens, un cocktail che è un viaggio verso il futuro. Un diario ritrovato, dove il protagonista viene catapultato nel vivo di un rituale propiziatorio per la libertà degli elefanti. Federico invece, ha sbaragliato la concorrenza a Bologna con Africa, un incontro tra la cultura africana e quella Tedesca di Elephant Gin, tra abbinamento strudel con abbinamento di mela verde e Fava tonka, legando il tutto con i sentori di Elephant Orange e Cocoa.

Antonio Sciortino e Federico Serafini si uniscono così a Matteo Cassan e Ivan Geraci, vincitori delle precedenti tappe di Torino e Catania, portando a 4 la rosa dei contendenti al titolo nazionale: ora restano solo due i posti disponibili per accedere alla finalissima prevista a dicembre a Milano. Per conquistarli si dovranno passare le preselezioni alle ultime due tappe a Napoli e Bari rispettivamente il 12 e 14 giugno. Le iscrizioni aprono dal 15 maggio fino al 6 giugno. Ogni tappa è costituita da due manche:

PRIMA MANCHE: preparazione in 7 minuti del cocktail presentato in fase di candidatura alla competizione;

SECONDA MANCHE: i tre migliori della prima manche assaggeranno un mistery cocktail preparato dal Bar Manager della location nella quale si svolgerà la semifinale. Compito dei concorrenti sarà scoprire quale delle referenze Elephant e quali altri ingredienti sono stati utilizzati e riprodurlo nella maniera più fedele possibile.

I sei vincitori (uno per tappa) si aggiudicheranno un viaggio in Germania a Wittenburg con visita alla distilleria di Elephant Gin. Alla finale milanese poi solo uno trionferà vincendo come premio un viaggio in Africa alla scoperta del territorio e dei progetti di tutela della fauna selvaggia dei quali Elephant Gin si fa promotore e sostenitore attivo.

Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione al sito: https://contest.compagniadeicaraibi.com/elephantgin

COCKTAIL DIARIO DI ANTONY SHORTLENS DI ANTONIO SCIORTINO

INGREDIENTI

• 50 ml Elephant Orange Cocoa Gin

• Baobab

• 50 ml Cordiale mele al cartoccio

• 1 ml African bitter

DECORAZIONE: fumo ambientale di palo santo e salvia bianca

TECNICA: stir & strain

BICCHIERE: tumbler basso

COCKTAIL AFRICA DI FEDERICO SERAFINI

INGREDIENTI

• 45 ml Elephant Orange Cocoa Gin

• mela fresca

• 5 ml African Buchu Bitter (in drop)

DECORAZIONE: rocce di scarti di mela Verde con Datteri e sloe Gin, foglie di mela verde con sloe Gin e Buchu bitter, Sabbia di Miglio, Manioca e Broccoli.

TECNICA: shake & double strain

BICCHIERE: bicchiere in legno d’ulivo