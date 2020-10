Teramo, Farmacia comunale: approvato bilancio e rinnovato il CDA

TERAMO – Nella serata di martedì 20 Ottobre, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Farmacia comunale che ha approvato il bilancio semestrale al 30 Giugno 2020. Dal quadro contabile, è emerso che la Farmacia continua nel suo percorso di consolidamento, in virtù dell’incremento del fatturato e con la conferma dei positivi dati economici e finanziari, in perfetta continuità con la tendenza che ha caratterizzato anche gli esercizi precedenti.

Il Bilancio semestrale rafforza la bontà della scelta dell’Amministrazione Comunale di mantenere la partecipazione nella società che, oltre a rappresentare un indispensabile presidio sanitario, anche e soprattutto in questa fase di emergenza Covid-19, figura anche come un gioiello da un punto di vista economico-finanziario tanto da prevedere, a partire dal prossimo anno, la prima distribuzione di dividendi.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per rinnovare il Consiglio di Amministrazione che, per la parte pubblica, vede l’ingresso, quale Presidente, dell’Ing. Stefano Alessiani e quale Consigliere il Dott. Filippo Lucchese.

Il Sindaco ha voluto fortemente ringraziare il Consiglio uscente per aver condotto la società nello scorso triennio, iniziato con l’emergenza sisma, continuato con la purtroppo nota nevicata dannosa , e concluso con l’emergenza Covid-19, tutti fenomeni che hanno avuto un peso sull’intero equilibrio economico-sociale di cui la farmacia è parte significativa. Di qui la sottolineatura del felice impegno della governance, attenta ed altamente professionale, che con la sua azione ha condotto la società ad ottimi risultati.

Il Sindaco ha poi rimarcato la volontà dell’Amministrazione Comunale di credere sempre di più sul ruolo che ha e deve continuare ad avere la Farmacia Comunale per il quartiere di Colleatterrato, quale presidio sanitario indispensabile e quale punto di riferimento per i residenti. La scelta della nuova governance si inserisce in tale disegno. Si tratta di due giovani professionisti che, con le loro competenze che spaziano dall’ambito sanitario fino al settore amministrativo e pubblico, sapranno dare il giusto impulso per continuare nel consolidamento della società e, soprattutto, sviluppare nuovi servizi a beneficio degli utenti.