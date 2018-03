Teramo, elezioni, i seggi e i votanti

TERAMO – Il Servizio Informatizzazione del Comune (CED) ha approntato nel Parco della Scienza (quartiere Gammarana) la sala operativa cui faranno riferimento tutti gli interessati alle operazioni elettorali. Nelle foto che alleghiamo al presente comunicato, la sala stessa con la suddivisione predisposta per agevolare le operazioni.

Seggi elettorali

I seggi elettorali si insediano dalle ore 16.00 di oggi, Sabato 3 Marzo, per la definizione delle operazioni di allestimento. Una volta concluse tali attività, gli stessi seggi verranno chiusi e presidiati da forze di polizia.

Sono 80, in totale, i seggi del territorio comunale; 68 dei quali privi di barriere architettoniche. Per consentire l’espressione del voto a cittadini disabili o non deambulanti, l’Amministrazione Comunale organizza un servizio di trasporto gratuito garantito domenica 4 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00; sarà espletato dalla Ass.ne ABEBA Onlus la quale potrà essere contattata, dagli elettori che ne avessero necessità, ai numeri telefonici 0861/212587 o 392/1588640. Tali elettori, per usufruire del servizio di trasporto e per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, unitamente alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata, anche in precedenza e per altri scopi, dalla ASL.

I votanti nel Comune di Teramo sono:

per il Senato:

Donne: 22.508

Uomini: 20.446

Totale: 42.954;

per la Camera dei Deputati

Donne: 20.944

Uomini: 18.762

Totale: 39.706

L’Ufficio elettorale

L’Ufficio elettorale si trova nella sede Municipale di Piazzale San Francesco; numeri telefonici: 0861.324306; 0861.324308

Il voto sul sito del Comune

Saranno fruibili on-line tutte le informazioni inerenti l’andamento del voto e quindi dello spoglio negli 80 seggi del territorio comunale. Le informazioni verranno diffuse nella home page del sito internet dell’ente: www.comune.teramo.it.

Tale attività di raccolta e immissione dei dati, è resa possibile dal personale comunale impiegato nei servizi di staffetta, raccolta e inserimento dati e dall’Ufficio stampa, coordinati dal Servizio Informatizzazione dell’Ente.

