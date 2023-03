Teramo, donna investita in viale Crispi: si cerca il responsabile

Questa mattina una signora è stata investita all’altezza della Stazione Ferroviaria, con l’investitore che non presta soccorso. La Polizia Locale sta visionando le telecamere

TERAMO – Questa mattina, in Viale Crispi, all’altezza della Stazione Ferroviaria, si è verificato un incidente stradale che potrebbe avere conseguenze pesanti per chi se ne è reso responsabile. Alle ore 10.06, una signora è stata investita in piena corsia zebrata da un veicolo Toyota, il cui conducente, ha proseguito la sua corsa, senza prestare aiuto, mentre la persona investita era ancora a terra e cercava di rialzarsi. La vittima ha dovuto far ricorso alle cure del Pronto Soccorso di Teramo.

La Polizia Locale di Teramo è sulle tracce l’investitore. Attraverso le telecamere presenti in zona, le cui immagini sono in corso di valutazione, si stanno ricostruendo le fasi del sinistro e contestualmente si sta lavorando per verificare la targa del veicolo. Nella mattinata di domani, venerdì 17 marzo, verranno sentiti testimoni e conducenti di altri veicoli che transitavano in concomitanza.

La persona che era alla guida della Toyota, – presumibilmente una donna – rischia sanzioni penalmente rilevanti; in base all’art. 189 del Codice della Strada, per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti, il responsabile è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni; lo stesso articolo prevede inoltre la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni e una sanzione penale. Nel caso l’investitore dovesse presentarsi spontaneamente presso il Comando di Polizia Locale di Teramo, sono previste attenuanti.