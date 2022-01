Teramo, confronto tra Commissione Consigliare Trasporti e Regione

TERAMO – Una riunione positiva quella della Commissione Consiliare Trasporti, che si è tenuta questa mattina al Parco della scienza. Vi hanno partecipato, oltre ai consiglieri che ne fanno parte, il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore Maurizio Verna e i sindacati, i gestori dei servizi del trasporto pubblico e la Regione Abruzzo; per quest’ultima era presente il sottosegretario alla presidenza Umberto D’Annuntiis.

Sono così state messe sul tavolo diverse questioni ed in particolare quella riguardante la sperequazione nell’assegnazione di fondi da parte della Regione, che l’amministrazione ha rappresentato con l’oggettività dei dati. Si è partiti da un assunto e si è arrivati ad una conclusione: Teramo è penalizzata per quanto riguarda il TPL, appunto perché le risorse non sono sufficienti e necessarie per garantire il servizio in modo efficace.

Si tratta di una questione annosa; così l’amministrazione ha di nuovo avanzato la richiesta, rappresentando tra l’altro la volontà del consiglio comunale espressa con una mozione approvata, in passato, all’unanimità

Il sindaco D’Alberto e l’assessore Verna rimarcano: “Oggi abbiamo costruito un asse con la Regione che ci deve proiettare verso l’obiettivo, superando le appartenenze politiche e geografiche, anche per sottolineare quanto sia fondamentale e necessaria la centralità di Teramo capoluogo. In questo senso chiediamo che anche l’ente provincia si unisca alle nostre richieste, proprio in virtù del ruolo che la città capoluogo assume nell’intero territorio. È il momento di superare una sperequazione e ripristinare giustizia, per quanto riguarda la distribuzione di risorse per il TPL. I dati dimostrano qual è la situazione oggettiva; dobbiamo attivare un gioco di squadra che ci porterà sicuramente ai risultati sperati”.