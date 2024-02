Teramo, cantieri in città: istituito l’ufficio di coordinamento condiviso

TERAMO – Questa mattina, al Parco della Scienza, si è riunita la cabina di coordinamento per la gestione dei numerosi cantieri in città, convocata dal Comune di Teramo, che ha visto attorno al tavolo oltre al sindaco Gianguido D’Alberto, agli assessori competenti, ai dirigenti tecnici e al Comando della polizia locale, i presidenti dell’Ance Enzo Iervelli e dell’Aniem Enzo Marcozzi, il dottor Piergiorgio Tittarelli e l’ing. Caterina Mariani in rappresentanza dell’Usr.

Nel corso dell’incontro sono state definite tutte le questioni relative all’enorme mole di opere pubbliche, sia PNRR che ricostruzione, in fase di cantiere in città e soprattutto in centro storico, e agli interventi in corso o in fase di avvio da parte dei privati. Lavori che stanno incidendo e incideranno, inevitabilmente, sui modi, sugli spazi e sui tempi di vita della città, in un triennio di profonda trasformazione.

Il tavolo ha condiviso e definito la costituzione di un ufficio di coordinamento interistituzionale e partecipato, coordinato dal Comune, in tutte le sue articolazioni amministrative, insieme all’Usr, con l’obiettivo di governare in modo condiviso i processi di rigenerazione urbana in atto, attraverso misure e regole chiare e sostenibili, soprattutto sulle occupazioni di suolo pubblico, e un costante monitoraggio aggiornato della mappatura dei cantieri pubblici e privati, che da un lato favorisce la gestione del sistema di mobilità e dall’altro consente di prevenire e ridurre al minimo i fisiologici disagi sulla collettività.

“A nome di tutta l’Amministrazione non posso che ringraziare le associazioni imprenditoriali per la collaborazione che, anche in questa fase, continuano a dimostrare – sottolinea il Sindaco D’Alberto – intensificando un rapporto sinergico che ci consentirà di governare insieme, nell’interesse della collettività, questa fase di rinascita di Teramo città capoluogo, anche attraverso i numerosi cantieri in corso e in fase di avvio. Ringraziamento che va anche all’Usr per il suo ruolo di riferimento nel processo di ricostruzione di tutti i nostri Comuni. La nascita di un ufficio di coordinamento, potenziato e partecipato, per la gestione dei cantieri, si inserisce perfettamente nello spirito di responsabilità condivisa che, con l’introduzione del cantiere normativo di semplificazione del 2020, ci ha consentito di pianificare e progettare il futuro delle nostre comunità e dei nostri territori”.

“Giudichiamo positivamente l’incontro con l’Amministrazione comunale – afferma il Presidente dell’Ance Ezio Iervelli – per affrontare preventivamente le tante criticità che sorgeranno per i numerosi cantieri pubblici e privati che sorgeranno nel centro storico. Abbiamo avuto rassicurazioni sul potenziamento dell’ufficio che coordinerà e semplificherà le richieste di occupazione suolo pubblico e di accesso nella Ztl (verrà anche incrementata la durata dei permessi) dei mezzi aziendali e dei fornitori ed anche sulla costituzione di un osservatorio congiunto per mappare i cantieri in apertura ed affrontare i temi più difficili legati alla coesistenza della vita cittadina con le attività di riparazione”.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di Aniem Teramo Enzo Marcozzi. “Aver messo intorno ad un unico tavolo tutti gli attori principali, è senza dubbio un atto di responsabilità che apprezziamo molto – dichiara – come Associazione sensibilizzeremo le nostre imprese alla massima disponibilità nel trovare di volta in volta, con Comune e USR, le soluzioni migliori nell’interesse di tutti: istituzioni, cittadini e impresa. Ma siamo consapevoli che non sarà affatto semplice, gestire in un centro storico come quello di Teramo, la mole di cantieri che partirà e tutte le situazioni correlate. Si creeranno inevitabilmente dei disagi e per questo confidiamo nel buon senso di tutti, cittadini compresi”.