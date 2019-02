Teramo, assegnazione degli alloggi residenziali pubblici: il bando

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune in distribuzione presso gli uffici del V settore o sul web

TERAMO – É stato pubblicato dal Comune di Teramo il Bando di Concorso I semestre 2019 per l’assegnazione degli alloggi residenziali pubblici in emergenza abitativa- case parcheggio. L’avviso è rivolto ai cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Teramo o non residenti, ma che qui svolgono prevalentemente la loro attività lavorativa o professionale, interessati ad ottenere l’assegnazione dei predetti alloggi, che dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo o spedire a mezzo Raccomandata postale, domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 8 marzo 2019.

COME PARTECIPARE AL BANDO

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune in distribuzione presso gli uffici del V settore, siti in via De Benedictis 1 – Parco della Scienza – nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 oppure scaricabili dal sito web del comune all’indirizzo: http://www.comune.teramo.it/index.php?id=56&itemid=430.

Si precisa che le domande prodotte all’ente precedentemente la pubblicazione del bando non saranno prese in considerazione e vanno pertanto rinnovate utilizzando la modulistica prescritta. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato o con modelli difformi da quelli predisposti dagli uffici del Comune di Teramo.

Informazioni particolareggiate potranno ottenersi presso il V Settore del Comune di Teramo – Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica – sito in via De Benedictis 1 – Parco della Scienza – nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 – martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30.